Venezuela laat 'ongehoorzame' burgemeester oppakken

In het arrestatiebevel maakte het Venezolaanse hof bekend dat Muchacho een gevangenisstraf van vijftien maanden boven het hoofd hangt. Hij wordt uit zijn publieke functie gezet. Het 'proces' bestond uit een reeks hoorzittingen, waar de burgemeester niet kwam opdagen. Volgens een arts heeft Muchacho gezondheidsproblemen. Voor zover bekend is hij nog niet opgepakt.

President Nicolás Maduro is al maanden het doelwit van protesten. Zijn tegenstanders zeggen dat hij het land als een dictator regeert. Al eerder werden opponenten van Maduro opgepakt. Zo zijn de oppositieleiders Leopoldo López en Antonio Ledezma weer onder huisarrest geplaatst, nadat ze eerder waren opgepakt en korte tijd vastzaten.

Chacao

Op maandag en dinsdag had de burgemeester en oppositieleider zich uitgesproken tegen het gevangenzetten van López en Ledezma. Op dinsdag schreef hij op Twitter dat hijzelf en zijn stad Chacao "het volle gewicht voelen van revolutionaire onrechtvaardigheid".

Chacao ligt niet ver van Valencia af, de stad waar zondag circa twintig militairen in verzet kwamen tegen de regering. Bij die opstand, die faliekant mislukte, werden twee militairen gedood. Een ander raakte zwaargewond. Zeven opstandelingen werden opgepakt. Maduro bestempelde hen als "terroristen".

Mensenrechten

Behalve in Chacao en Valencia worden in het hele Zuid-Amerikaanse land protesten met veel geweld onderdrukt. De Verenigde Naties houden de regering verantwoordelijk te houden voor mensenrechtenschendingen tijdens de demonstraties, waarbij tegenstanders van Maduro zijn gewond of omgekomen, of op brute wijze worden opgepakt.

Dat maakte woordvoerster Ravina Shamdasani van de VN dinsdag bekend.

Onderzoekers van de VN interviewden 135 personen en bestudeerden 124 sterfgevallen. De voorlopige conclusie is dat 46 doden toe te schrijven zijn aan de veiligheidstroepen. Nog eens 27 dodelijke slachtoffers werden gemaakt door "gewapende pro-regeringsgroepen". De toedracht in de overige gevallen is nog onduidelijk.

De Venelozaanse veiligheidsdiensten hebben ook bruut geweld gebruikt bij de arrestaties van zeker vijfduizend demonstranten. Gevangenen werden slecht behandeld en soms zelfs gemarteld met elektrische schokken of verstikking met gas, vertelden ze aan de onderzoekcommissie. Veel van de demonstranten moesten zich verantwoorden in een militaire in plaats van civiele rechtbank.

Verslechtering

Burgemeester Muchacho werd eerder verweten dat hij niet ingreep toen demonstranten blokkades opwierpen in de straten van Chacao. "Het Venezolaanse volk heeft het recht om vredig te protesteren. Dat is hun politieke en burgerrecht. Wij beschermen dat recht enkel", zei hij daarover.

De VN roepen de regering van president Maduro op om de veiligheidstroepen te beteugelen en de willekeurig gevangengenomen demonstranten vrij te laten. De onderzoekers vrezen dat "de situatie in Venezuela aan het escaleren is en dat daarmee de schending van mensenrechten niet zal verminderen."