Doden door noodweer in Italië en Oostenrijk

Op de berg Marmolata in de Dolomieten overleed zondag een man toen hij door de bliksem werd getroffen. In hetzelfde gebergte was zaterdagmorgen al een vrouw om het leven gekomen. Haar auto werd bedolven onder modder en puin, nadat noodweer een vloedgolf had veroorzaakt.

In de regio Friuli overleed een toerist, vermoedelijk een Belg, toen er een boom op zijn tent viel. In Lombardije gleed een vrouw uit op een nat geworden wandelpad. De val kostte haar het leven.

Oostenrijk

In Oostenrijk zorgde noodweer vooral voor problemen. Het bij toeristen populaire Grossarltal in de deelstaat Salzburg is zwaar getroffen.

Door overvloedige regenval is het dal van de buitenwereld afgesloten geraakt. De weg naar Sankt Johann im Pongau raakte versperd door wateroverlast en modderlawines. Die sleurden zelfs auto's mee. Tijdens een korte periode van droogte kon een aantal toeristen uit het Grossarltal vertrekken. Veel anderen zitten nog steeds vast in het dal.

Verscheidene mensen die om medische redenen met spoed het dal uit moesten, zijn met een helikopter of vrachtwagen naar een ziekenhuis gebracht. ''Ik heb veel meegemaakt, maar dit nog nooit'', schetste de brandweercommandant de situatie.

Buiten oevers

De Grossarler Ache is op verschillende plaatsen buiten haar oevers getreden. Hotelgasten zochten hun toevlucht op de bovenste verdiepingen om het droog te houden, andere toeristen vonden onderdak in de noodopvang

In de deelstaat Opper-Oostenrijk overleed een 77-jarige persoon tijdens een wandeling. Hij werd door de bliksem getroffen. Ook Stiermarken is dit weekend getroffen door het noodweer. Beken traden buiten hun oever en door de zware regenval liepen kelders onder. Een aantal bomen is omgewaaid.