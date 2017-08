Dit wordt het nieuws: Huldiging Oranje in Utrecht, halfjaarcijfers PostNL

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Huldiging Oranje in Utrecht

De Oranjevrouwen wonnen het EK voetbal zondag overtuigend met 4-2 van Denemarken. Daarom wordt het Nederlandse team maandag gehuldigd in de binnenstad van Utrecht. Het elftal stapt maandag bij Sterrenwacht op een boot die over de Stadsbuitengracht naar Lepelenburg vaart. Daar maken de Europese kampioenen op het podium hun opwachting voor het publiek. De huldiging begint even voor 19.00 uur.

PostNL komt met halfjaarcijfers

PostNL laat weten of er opnieuw minder post is verstuurd. Het bedrijf komt dan met halfjaarcijfers. Het postbedrijf wist in het eerste kwartaal nog iets meer omzet te boeken door meer pakketten te bezorgen. Dit compenseerde deels de krimp van het postvolume. De onderliggende winst was toen wel duidelijk afgenomen.

Uitspraak over contactverbod publicist Dankbaar in zaak Vaatstra

De rechtbank in Haarlem spreekt zich uit over een verzoek van de nabestaanden van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra. Moeder Maaike Terpstra vroeg de rechtbank eerder dit jaar een contactverbod, rectificaties, een publicatieverbod en een schadevergoeding van 16.000 euro op te leggen aan publicist Wim Dankbaar. Terpstra heeft naar eigen zeggen nog steeds last van Dankbaar omdat hij contact blijft zoeken vanwege zijn overtuiging dat het Openbaar Ministerie met vervalst bewijs de verkeerde dader heeft vervolgd voor de moord op haar dochter.

Sifan Hassan in finale 1500 meter

Sifan Hassan loopt maandagavond tijdens de WK Atletiek in Londen de finale van de 1500 meter. De Nederlandse won zaterdag haar halve finale en ging als derde door naar de eindstrijd. Hassan won twee jaar geleden bij de WK in Peking brons en is de regerend wereldkampioene indoor op de 1500 meter. De finale begint om 22.50 uur.

En verder:

- Is het Internationale Transgenderdag.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over arbeidsdeelname en werkloosheid van mensen met een migratieachtergrond.

- Is het 75 jaar geleden dat de slag om Guadalcanal begon.

TV-Tip: Skin tight

22.00-23.00 uur - TLC: Wie tientallen kilo’s afvalt, kan erover meepraten: aan het eind van je streefgewicht is er nog veel vel over. En dat zit vaak in de weg. Hulp komt van dokter Nowzaradan, die de laatste overtollige kilo's met veel overtuiging verwijdert.

Weer:

De nacht van zondag op maandag verloopt opnieuw koel. Op veel plaatsen duikt de temperatuur weer onder de 10 graden. Maandag begint de dag met veel zonnige perioden. Later op de dag ontstaat er wat lichte bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 20 tot 25 graden.

