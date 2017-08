Reddingsbrigade redt meerdere mensen uit zee bij Den Haag

Dat meldden de politie en reddingsbrigade.

Volgens een woordvoerder van de reddingsbrigade ging het bij het Haagse Kijkduin om vijf personen, van wie er een moest worden gereanimeerd en naar het ziekenhuis is gebracht. Een traumaheli landde op het strand.

De zee is onrustig door harde wind en (draaiende) stroming. Zwemmers moeten daarom opletten en worden geadviseerd niet verder dan heuphoogte het water in te gaan. Op het strand is de gele vlag uit, dat wil zeggen dat baden en zwemmen gevaarlijk is en drijvende voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een luchtbed, verboden zijn in het water.

Ook maandag wordt nog gewaarschuwd voor een gevaarlijke zee.