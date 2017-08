Dit wordt het nieuws: Oranje in finale EK vrouwen, ministers VS-Rusland bijeen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nederland speelt finale tegen Denemarken op EK vrouwen

Nadat Nederland donderdag de halve finale overtuigend wist te winnen van Engeland, speelt Oranje zondag de finale tegen Denemarken. De Nederlandse vrouwen troffen de Denen eerder al in de poulefase van het toernooi. Die ontmoeting eindigde met 1-0 voor Nederland. De EK-finale in Enschede begint zondag om 17.00 uur. Bij eventuele winst vindt er maandag een huldiging plaats in Utrecht.

Ontmoeting ministers Buitenlandse Zaken VS en Rusland

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov ontmoeten elkaar tijdens een bijeenkomst van de ASEAN (de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Het is de eerste keer dat beide ministers tegenover elkaar zullen staan, nadat de VS Rusland sancties oplegde en vice versa. De relatie tussen beide landen bevindt zich momenteel in zwaar weer, onder meer door de vermeende Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2016.

Dafne Schippers in actie op de 100 meter

Op de WK Ateliek in Londen komt Dafne Schippers weer in actie. Zaterdag wist de 25-jarige Utrechtse zich overtuigend te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter. Schippers hoopt zondag naast de halve finale natuurlijk ook de finale te lopen. Twee jaar geleden pakte Schippers op de WK in Peking nog zilver op de kortste sprintafstand.

En verder:

- Wordt Pride Amsterdam afgesloten met onder meer een groot feest op de Dam.

- Vindt de Deventer Boekenmarkt plaats.

- Wordt in Bolivia Onafhankelijkheidsdag gevierd.

TV-Tip: Better Things

21.30-22.00 uur - Comedy Central: Sam, een alleenstaande moeder met drie kinderen, heeft het niet makkelijk: twee puberende dochters, geen man om tegen te klagen en een sukkelende acteercarrière. Gelukkig heeft ze een dosis humor waar menig stand-upcomedian een flinke punt aan kan zuigen.

Weer:

In de nacht van zaterdag op zondag koelt het flink af naar temperaturen onder de 10 graden. Zondag wordt het overdag wel warmer dan zaterdag met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Het is droog met enkele wolkenvelden, maar vooral ook veel ruimte voor de zon.

