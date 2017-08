Franse regering controleert uit voorzorg eieren op fipronil

Dit meldt de krant Le Parisien zaterdag op gezag van het Franse ministerie van Landbouw.

Het ministerie laat weten dat het op dit moment geen aanwijzingen heeft dat besmette eieren uit Nederland in Frankrijk op de markt zijn gebracht en dat er daarom geen reden tot zorg is.

Wel heeft een pluimveebedrijf in het noordelijke departement Pas-de-Calais de Franse autoriteiten op 28 juli laten weten dat mogelijk op het bedrijf fipronil is gebruikt. Het Franse bedrijf is daarover door een Belgische zakenpartner geïnformeerd.

Het Franse pluimveebedrijf is voorlopig onder toezicht geplaatst en mag geen eieren verkopen zolang het onderzoek loopt.

Nederland

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft deze week uitgewezen dat in de eieren van 138 Nederlandse bedrijven fipronil zit. Het Barneveldse bedrijf ChickFriend heeft de verboden stof gebruikt bij de bestrijding van bloedluis in kippenstallen.

Omdat fipronil in grote hoevelheeid schade kan veroorzaaken aan de lever, nier of schildklier, hebben supermarkten in Nederland hun voorraden weggegooid.

De NVWA adviseert consumenten om gekochte eieren te controlen op eicodes. Dit zijn de cijfers die op de eieren gedrukt staan. Een aantal eieren bevatten zoveel fipronil dat ze weggegooid moeten worden. Bij sommige eieren waar fipronil in is gevonden, zou het eten ervan in beperkte hoevelheden geen gevaren opleveren.