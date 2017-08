Dit wordt het nieuws: Inauguratie president Iran, Canal Parade in Amsterdam

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Inauguratie Iraanse president Rohani voor tweede ambtsperiode

Hassan Rohani wordt ingezworen voor zijn tweede termijn als president van Iran. Afgelopen donderdag werd hij al door de hoogste geestelijke van het land, ayatollah Khamenei, ingezegend voor zijn nieuwe ambtsperiode. De 68-jarige president stond aan de wieg van de deal die Iran in 2015 sloot met de Verenigde Staten en andere internationale grootmachten om de nucleaire ambities van de Islamitische Republiek in te dammen in ruil voor opheffing van de economische sancties.

Tweede Zwarte Zaterdag van de zomer

Nederlanders die vanuit verschillende Europese landen naar huis keren, moeten zaterdag volgens de ANWB rekening houden met topdrukte op de weg. In Frankrijk is het vooral druk in de Rhônevallei (A6/A7), in Duitsland wordt drukte verwacht op de A5, A8 en A3, in Zwitserland zullen er traditiegetrouw bij de Gotthardtunnel lange files staan en Italië maakt zich op voor de drukste zaterdag van het jaar.

Canal Parade tijdens Pride Amsterdam

Tachtig boten varen vanaf 13.00 uur door de Amsterdamse grachten tijdens de 22e editie van de Canal Parade. Ook dit jaar varen verschillende boten met maatschappelijke thema's mee, waaronder de zelfmoordpreventieboot (zelfmoordgedachten komen bij LHBT'ers bijna vijf keer vaker voor als bij hetero’s) en een Iraanse boot waarop de galg wordt gehekeld die in Iran gebruikt wordt om LHBT'ers op te hangen. Dit jaar vaart de stoet voor het eerst in de tegengestelde richting, om te voorkomen dat er gaten in de optocht vallen.

Usain Bolt loopt laatste 100 meter

Op het WK Atletiek in Londen loopt achtvoudig olympisch en elfvoudig wereldkampioen Usain Bolt zaterdag voor de laatste keer in zijn carrière de 100 meter. De Jamaicaan hoopt voor de vierde keer wereldkampioen te worden op deze afstand. "Ik geloof nog steeds dat ik de snelste ter wereld ben", zei Bolt eerder deze week.

En verder:

- Vindt het Kampioenschap SKS Skûtsjesilen in Friesland plaats.

- Vindt het duel tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse plaats. In de Rotterdamse Kuip strijden zij om de Johan Cruijff Schaal.

TV-Tip: Ljouwerter Skûtsje

20.25-21.20 - NPO 2: Na jaren van matige prestaties is het hoog tijd dat Leeuwarden zich weer eens in de titelstrijd gaat mengen. Want skûtsjesilen zonder een (hoofd)rol voor de Friese hoofdstad is als naaien zonder garen. Het Ljouwerter skûtsje werd voor zo’n anderhalve ton vertimmerd. Gaat die investering zich terugbetalen?

Weer:

Het is zaterdag opnieuw wisselvallig. Van tijd tot tijd vallen er buien, maar af en toe komt de zon er ook bij. Het wordt wel koeler dan de afgelopen dagen, met temperaturen rond de 20 graden.

