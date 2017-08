Dit wordt het nieuws: Hoger beroep zaak baby Jayden, Hassan op WK atletiek

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Inhoudelijke behandeling hoger beroep zaak doodschudden baby Jayden

Het gerechtshof in Den Haag buigt zich over het hoger beroep van de zaak van baby Jayden. De 49-jarige Hagenaar Brian H. werd in november 2016 vrijgesproken van het dood schudden van zijn destijds vijf weken oude zoon Jayden. Er was volgens de rechter niet genoeg bewijs. Het Openbaar Ministerie eiste 2,5 jaar cel in ging in beroep.

Presidentsverkiezingen in Rwanda

Voor de derde keer in de geschiedenis worden er in Rwanda presidentsverkiezingen gehouden. Dankzij de uitslag van het grondwettelijk referendum in 2015, maakt de zittende Paul Kagame kans op een derde termijn van zeven jaar als president. Vanaf 2024 zal de regeertermijn van een president van zeven naar vijf jaar worden teruggeschroefd.

Hassan in actie op WK Atletiek

In Londen begint vrijdag het WK Atletiek. Vrijdagavond komt direct al een Nederlander in actie. De 24-jarige Sifan Hassan loopt dan de series van de 1500 meter. Hassan heeft alle reden om met vertrouwen vooruit te kijken. In juni liep ze op de FBK Games in Hengelo de snelste tijd van dit jaar (3.56,14) en ook de tweede en derde tijd van 2017 staan op haar naam.

Open Dag Ajax

Vrijdag opent Ajax de deuren voor bezoekers. De club heeft het programma van de open dag wel aangepast vanwege de situatie van Abdelhak Nouri. De Amsterdamse club vindt een soberder karakter momenteel passender. "Het programma zal nu in afgeslankte vorm worden ingevuld", zo heeft Ajax laten weten.

En verder:

- Zijn de loting voor de play-offs van de Europa League en Champions League.

- Gaat de landelijke tuinvlindertelling van start.

- Viert de voormalige Amerikaanse president Barack Obama zijn 55e verjaardag.

- Regent het weer cijfers. Onder andere Fagron, Toyota en RBS komen met hun resultaten.

TV-Tip: Man with a plan

21.00-21.20 uur - Veronica: Wanneer hun jongste telg uitvliegt richting kleuterschool besluit Andi weer aan het werk te gaan. Maar wie zit er dan met dampende thee en een koek thuis als de kinderen uit school komen? Dat wordt haar echtgenoot, bouwvakker Adam (gespeeld door Matt LeBlanc). En hij heeft werkelijk geen idee hoe hij dat aan moet pakken.

Weer:

Het blijft vrijdag stevig waaien met windkracht van 4 tot 6 Beaufort. Het regent van tijd tot tijd, maar er is ook vaker ruimte voor de zon. Het wordt wordt 20 tot 23 graden.

