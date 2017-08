Dit wordt het nieuws: Oranje in halve finale EK, proces ex-president Oekraïne

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Oranje in halve finale EK vrouwen

De vrouwen van Oranje hopen voor het eerst in de geschiedenis de finale van een groot toernooi te halen. In 2009 speelde Oranje zijn enige andere halve finale. Op het EK in Finland werd met 2-1 verloren van Engeland, dat donderdag in Enschede opnieuw de tegenstander is. Beide landen wonnen hun eerste vier duels op het EK. Oranje moet vooral oppassen voor spits Jodie Taylor, die met vijf goals topscorer van het EK is. In de andere halve finale in Breda spelen eerder op de avond Oostenrijk en Denemarken tegen elkaar. De wedstrijd tussen Nederland en Engeland begint om 20.45 uur.

Proces tegen voormalig president Oekraïne begint

In Oekraïne begint het proces tegen voormalig president Viktor Janoekovitsj. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor het gewelddadig optreden tijdens de Maidan-opstand in 2014. Janoekovitsj zal zelf niet bij het proces aanwezig zijn omdat hij ervan overtuigd is dat de zaak tegen hem politiek gemotiveerd is. De aanklagers hebben levenslang tegen hem geëist.

Uitspraak tegen advocaten die dossiers kochten in zaak Carla T.

Letseladvocaten Raymond A. en Patricia B., werkzaam bij het inmiddels opgeheven kantoor Hampe Meyjes, kochten voornamelijk processen-verbaal van verkeersongelukken of mishandelingen die ze gebruikten voor procedures. De dossiers werden geleverd door Carla T., vrijwilligster bij de politie Amsterdam, tussen 2010 en 2012. In ruil voor de dossiers zouden de twee advocaten haar hebben geholpen met het oprichten van haar eigen stichting voor slachtofferhulp. Wegens deze praktijken heeft het OM een taakstraf van tweehonderd uur tegen de advocaten geëist.

Voorronde Europa League

PSV en FC Utrecht hopen zich te plaatsen voor de play-offs van de Europa League. Beide Nederlandse clubs hebben echter een slechte uitgangspositie. PSV verloor thuis met 1-0 van de Kroaten. FC Utrecht speelde vorige week in eigen huis met 0-0 gelijk tegen Lech Poznan, dat de betere kansen kreeg. De wedstrijd tussen Lech Poznan en FC Utrecht start om 20.15 uur, NK Osijek-PSV begint om 20.45 uur.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over alleenstaanden in relatie tot vakantie.

- Presenteren wederom veel multinationals hun halfjaarcijfers. Onder andere BMW, Deutsche Telekom en Continental komen met hun resultaten.

- Start de online veiling van de ANWB-praatpalen.

TV-Tip: Pride

20.30 - 22.25 uur - NPO 3: In 1984 vochten de Britse mijnwerkers een verbeten strijd tegen de regering. Ze kunnen tijdens hun staking elke hulp gebruiken. Toch is het even slikken als die helpende handen afkomstig zijn van een stel hyperactieve homo's. De Britten zijn er goed in sociale misstanden te verpakken in luchtige comedy's en na ­Billy Elliot en The Full Monty doen ze dat weer mooi met Pride.

Weer:

Het is donderdag eerst nog regenachtig, maar in de loop van de dag trekken de buien weg. Wel staat er een matige tot stevige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het ook hard waaien. Het wordt 20 tot 24 graden.

