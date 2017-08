Dit wordt het nieuws: Ajax tegen Nice, begin 'dieseltop' in Duitsland

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ajax speelt return tegen Nice

Ajax speelt de return van de derde voorronde Champions League tegen het Franse OGC Nice. Vorige week eindigde de wedstrijd in Zuid-Frankrijk in een 1-1 gelijkspel, waardoor Ajax in de Johan Cruijff Arena aan een 0-0 gelijkspel voldoende heeft voor een plek in de play-offs van de Champions League. Als Ajax het niet redt, dan speelt de ploeg van Marcel Keizer in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Europa League.

Dieseltop in Duitsland

Duitsland organiseert woensdag een heuse dieseltop. Onder meer hoe de dieseluitstoot in Duitsland verlaagd kan worden is onderwerp van gesprek. De Duitse overheid heeft de CEO's van Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler, Opel en de Duitse tak van Ford uitgenodigd voor de bijeenkomst. Ook ministers en vertegenwoordigers van Duitse deelstaten met auto-industrie zijn gevraagd te komen. Ze hebben in ieder geval genoeg te bespreken, zeker nu er ook sprake lijkt te zijn van verboden prijsafspraken binnen de sector.

Stemming over vervolging Braziliaanse president

Al drie jaar is de Braziliaanse politiek in de ban van het grootste corruptieschandaal uit de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Woensdag besluit het Braziliaanse Lagerhuis of president Michel Temer vervolgd mag worden voor zijn rol in een van de omvangrijkste corruptieaffaires waar meer dan 5 miljard dollar illegaal is doorgesluisd naar de top van het bedrijfsleven, politici en politieke partijen.

TV-Tip: Miljuschka’s Street Food Vietnam

19.00 - 19.35 uur - 24Kitchen: Terwijl wij het al avontuurlijk vinden om een kroketje uit de muur te trekken, denken ze daar in Azië even wat anders over. Hun cultuur is gebouwd op street food. Miljuschka Witzenhausen duikt in Vietnam in de kleurrijke straatkraampjes en leert alles over banh mi, dumplings, steamed buns en noedels.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Woensdag zijn er wolken en zonnige perioden. Het wordt 21 tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot de avond blijft het vrijwel overal droog, maar 's avonds gaat het vanuit het zuidwesten regenen en ook in de nacht blijft het nat. Met 17 tot 20 graden is het zeer zacht. In de ochtend klaart het op en trekt de wind aan naar matig tot krachtig. Op de Wadden is de wind soms hard. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden.Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg