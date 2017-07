'Trump dicteerde misleidende verklaring over zoon en Russische advocate'

Dat meldt The Washington Post maandag op basis van anonieme adviseurs van Trump en anderen met kennis van de beraadslagingen die tot de verklaring leidden.

Trump Jr. kwam begin juli in opspraak, toen bekend werd dat hij in juni 2016 een ontmoeting had met een Russische advocate. De zoon van de toenmalige presidentskandidaat was betrokken bij diens verkiezingscampagne. De mogelijke banden tussen het team van Trump en Rusland worden momenteel onderzocht door speciaal aanklager Robert Mueller.

Toen de ontmoeting werd onthuld, gaf Trump Jr. een verklaring aan The New York Times waarin hij beweerde dat hij met de Russin "voornamelijk sprak over een adoptieprogramma voor Russische kinderen". In die verklaring werd benadrukt dat de reden voor de ontmoeting niets te maken had met de verkiezingen.

Eerder deze maand gaf Trump Jr. echter een aantal e-mails vrij. Daaruit bleek dat hij gretig toehapte toen een vrouw beweerde te beschikken over compromitterende informatie over de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. De vrouw stelde zich voor als een Russische regeringsjuriste en schreef de informatie te willen overhandigen als officieel teken van de steun van Moskou aan zijn vader.

Nu zou blijken dat de Amerikaanse president hoogstpersoonlijk verantwoordelijk was voor de inhoud van de eerste, misleidende verklaring.

Terugvlucht G20

De anonieme adviseurs van Trump zeggen dat de kwestie werd besproken tijdens de terugvlucht naar de VS vanuit Duitsland, waar de president begin juli de G20-top bijwoonde. Zij zouden hem hebben aangeraden zijn zoon een waarheidsgetrouwe beschrijving van de ontmoeting te laten geven, zodat die "later niet in twijfel kon worden getrokken als alle details bekend werden".

Het Witte Huis en Trumps persoonlijke advocaten hebben nog niet op het bericht van The Washington Post gereageerd.

"Het blijft onduidelijk hoe veel de president op het moment van de vlucht wist over de ontmoeting van Trump Jr.", scrhijft de krant.