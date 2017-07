Parijs organiseert Olympische Spelen 2024, Los Angeles in 2028

Los Angeles bereikte maandag een intentie-overeenkomst met het IOC om de Spelen van 2028 te gaan organiseren. Dat betekent dat Parijs vier jaar daarvoor het mondiale sportevenement mag huisvesten. De leden van het IOC moeten de Spelen van 2024 en 2028 nog wel officieel toewijzen. Dat zal in september gebeuren tijdens het congres in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Het comité ging drie weken geleden al akkoord met het voorstel om twee Spelen tegelijk toe te wijzen, iets wat slechts één keer eerder is gebeurd. In 1921 bepaalde het IOC dat Parijs de Spelen van 1924 zou krijgen en Amsterdam die van 1928.

Los Angeles en Parijs hadden zich allebei kandidaat gesteld voor de Spelen van 2024. Beide kandidaat-steden zijn volgens het IOC echter zo goed, dat ze allebei een keer de Zomerspelen mogen organiseren.

"Dit is een win-winsituatie voor Parijs, voor LA en voor de olympische beweging", jubelde IOC-voorzitter Thomas Bach een paar weken geleden in Lausanne. Sindsdien wordt met beide steden onderhandeld over de constructie en verdeling.

1,5 miljard euro

De Amerikanen hebben nu besloten dat ze wel vier jaar langer kunnen wachten. Ze verleggen hun aandacht naar 2028, waardoor Parijs nu de enige kandidaat is voor 2024. Los Angeles ontvangt een bedrag van 1,8 miljard dollar (omgerekend ruim 1,5 miljard euro) van het IOC. Dat bedrag kan oplopen tot boven de 2 miljard, onder meer door langere sponsorovereenkomsten en nieuwe marketingdeals.

De Fransen krijgen hun zin met de Spelen van 2024. Het is dan precies honderd jaar geleden dat Parijs het mondiale sportevenement ook huisvestte. In 1900 was de Franse hoofdstad ook decor van het olympische toernooi. LA organiseerde de Spelen eerder in 1932 en 1984.