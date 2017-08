Dit wordt het nieuws: Uitspraak zaak doodschudden meisje

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak zaak gastouder verdacht van doodschudden 1-jarig meisje

Dinsdag wordt uitspraak gedaan in de zaak tegen Franciska S., die als gastouder paste op een meisje van één jaar oud dat is overleden. De vrouw wordt ervan verdacht de baby te hebben dood geschud. De officier van justitie heeft 6 jaar gevangenisstraf geëist.

Pro-forma hoger beroep zaak Staatsliedenbuurt

Dinsdag is een pro-forma zitting in het hoger beroep van Anouar ‘Popeye’ B. en Adil A. tegen de levenslange gevangenisstraf die ze opgelegd kregen van de rechtbank in Amsterdam voor de moord op Youssef Lhkorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf A. (Adaoui) en twee motoragenten. In de zaak hield het Hof afgelopen november een reconstructie van de gebeurtenissen, waar de rechtbank het eerder bij een schouw hield. De schietpartij volgde uit de onderwereldvete tussen de groepen rond Gwenette Marta (zelf in mei 2014 doodgeschoten) en A. (veroordeeld en zit gevangen).

TV-Tip: Lady Di & Dionne

21.10-22.00 uur - NPO 2: Twaalf jaar was Dionne Stax toen de chauffeur van prinses Diana zijn Mercedes tegen een pijler van een Parijse tunnel parkeerde. Nog steeds staan de televisiebeelden van de massaal rouwende Britten op haar netvlies gegrift. In de vijfdelige serie Lady Di & Dionne onderzoekt Stax het ‘Diana-effect’.

Weer:

Dinsdag is vooral in het zuidoosten kans op enkele buien. In het westen en noorden schijnt morgen het vaakst de zon. Het wordt opnieuw 20 tot 24 graden. Woensdag is het zo goed als droog.

