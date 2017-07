Dit wordt het nieuws: Ontruiming camping Fort Oranje, halfjaarcijfers Heineken

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ontruiming camping Fort Oranje

De gemeente Zundert start met het ontruimen van een deel van de camping Fort Oranje. Wegens terugkerende problemen besloot de gemeente in juni het terrein binnen een jaar te sluiten. De bewoners zouden dan ruim de tijd hebben een andere woonplaats te vinden. Maandag wordt het deel waar de meeste arbeidsmigranten zitten als eerste ontruimd.

Halfjaarcijfers Heineken

Bierproducent Heineken komt maandag met cijfers over de eerste helft van 2017. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf meer winst. Ook wist Heineken het totale verkochte biervolume met 0,6 procent op te voeren. Met name in Azië en West-Europa deed de brouwer het goed.

Honderdste herdenking Slag om Passendale

In het Belgische Ieper vindt de honderdste herdenking van de Slag om Passendale plaats. De slag, die van 31 juli tot november 6 in 1917 plaatsvond, geldt als een van de meest bloedige gevechten van de Eerste Wereldoorlog waarbij voor het eerst in de geschiedenis tijdens een oorlog gebruik werd gemaakt van het dodelijke mosterdgas. Onder meer de Britse premier Theresa May, Prins Charles, Prins William en de Belgische koning Philip en koningin Mathilde zijn bij de herdenking aanwezig.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de bevolkingsontwikkeling in Nederland.

- Presenteert het Europese statistiekbureau Eurostat cijfers over werkloosheid in de EU in juni.

- Staat voetballer Cristiano Ronaldo in Spanje voor de rechter wegens belastingfraude.

TV-Tip: We zijn er bijna!

21.25 -22.20 uur - NPO 1: Onder leiding van reisbegeleiders Lei, Ans, Janny en Cees trekt de groep senioren van Omroep Max dit jaar door Ierland. Martine van Os slaat haar tent als vanouds vrolijk op naast de campers, caravans en movers om de kamperende senioren in de smiezen te houden in dit nieuwe seizoen.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

In het noorden van het land is er in de ochtend nog kans op een bui, maar in de rest van het land is het overwegend droog. Ook de zon laat zich geregeld zien. Het wordt 20 tot 24 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg