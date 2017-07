Dit wordt het nieuws: GP van Hongarije, belangrijke verkiezingen Venezuela

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Grand Prix van Hongarije

Op de Hungaroring in Boedapest wordt de GP van Hongarije verreden. Verstappen zette in zijn prille carrière redelijke goede resultaten in Hongarije. In 2015 werd hij vierde namens Toro Rosso en een jaar later pakte hij de vijfde plek in de Red Bull. Inhalen is vrijwel onmogelijk op het krappe circuit, waardoor de kwalificatie van Max Verstappen van zaterdag belangrijk was. Hij start als vijfde, Vettel start op pole. De race begint zondag om 14.00 uur.

Verkiezingen Venezuela

In Venezuela worden controversiële verkiezingen gehouden voor het samenstellen van een speciale volksvergadering die de grondwet moet herschrijven. De Venezolaanse oppositie is van mening dat president Nicolas Maduro met deze plannen het parlement buitenspel zet en een dictatuur probeert door te voeren. Hoewel er van vrijdag tot en met dinsdag een demonstratieverbod is ingesteld, zullen de verkiezingen naar verwachting niet rustig verlopen.

WK-zwemmen in Boedapest

Naast de Grand Prix, gaat zondag ook het WK-zwemmen verder in Boedapest. Ranomi Kromowidjojo gaat op de vijftig meter vrije slag opnieuw voor een medaille. Zaterdag won ze al verrassend zilver op de 50 meter vlinderslag, waarna er ook nog een medaille volgde in de gemengde estafette. In totaal veroverde Nederland tot dusver drie medailles op de WK in Boedapest.

En verder:

- Is de slotdag van de Tilburgse Kermis.

- Vinden er in Senegal presidentsverkiezingen plaats.

TV-Tip: Zomergasten

20.15 -23.35 uur - NPO 2: Diepe indruk maakte Eberhard van der Laan toen hij in een brief bekendmaakte dat bij hem uitgezaaide longkanker was geconstateerd. Amsterdam ging massaal achter z'n burgervader staan, zondag is hij de Zomergast. Het interview met Van der Laan is het eerste interview in de historie van Zomergasten, dat niet live wordt uitgezonden.

Weer:

In het oosten van het land komen 's ochtends eerst nog zonnige perioden voor, maar later neemt daar de kans op buien en onweer toe. In het westen is er juist 's ochtends kans op buien, waarna het daar 's middags wat meer opklaart. Bij een matige tot stevige wind wordt het tussen de 20 en lokaal 27 graden.

