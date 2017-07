Man ontloopt politie Roermond na lange achtervolging

De klopjacht begon in Dordrecht. De politie wilde de automobilist daar aanhouden omdat hij met valse kentekenplaten rondreed. Maar de man gaf gas en reed met hoge snelheid weg.

Auto achtergelaten

De man verliet de auto in een parkeergarage in Roermond en wist vervolgens te voet aan zijn achtervolgers te ontkomen. In Roermond heeft de politie nog enige tijd, zonder resultaat, naar de man gezocht. De auto is in beslag genomen.

Bij de achtervolging zette de politie onder meer een helikopter in, zoals werd opgemerkt op sociale media.