Dit wordt het nieuws: Zwarte Zaterdag, kwalificatie GP Hongarije

Zwarte Zaterdag

Het is de eerste zwarte zaterdag van de zomervakantie wat betekent dat het vakantieverkeer richting het zuiden rekening moet houden met lange files. Alle regio's in Nederland hebben namelijk inmiddels vakantie en voor de Fransen begint de zomervakantie dit weekend. De ANWB adviseert automobilisten pas in de middag op pad te gaan of, als het kan, pas op zondag in de auto te stappen.

Kwalificatie GP Hongarije

Op de Hungaroring bij Boedapest staat zondag de Grand Prix van Hongarije op het programma. Zaterdag wordt de startopstellling bepaald in de kwalificatie. Afgaande op de vrije trainingen op vrijdag lijken zowel Mercedes, Ferrari als het Red Bull van Max Verstappen een gooi te kunnen doen naar de pole position. De kwalificatie begint om 14.00 uur.

Oranje in kwartfinale EK Vrouwenvoetbal

De Nederlandse leeuwinnen staan zaterdag in Doetinchem in de kwartfinale van het EK Vrouwenvoetbal. Oranje werd zonder puntverlies winnaar in groep A en zal zich nu moeten meten met Zweden, dat tweede werd in de eigen poule. De wedstrijd is uitverkocht, maar belangstellenden kunnen onder meer terecht bij een fanzone op de IJsselkade in Doetinchem. De aftrap is om 18.00 uur.

Truckstar Festival in Assen

Zaterdag begint in Assen de 37e editie van Truckstar Festival. Er werden vorig jaar op het TT-Circuit ruim 2.200 trucks verzameld voor het grootste transportevenement van Europa. Er kwamen toen zo'n 57.000 bezoekers op af. Het festival duurt tot en met zondag.

Pride Amsterdam van start

In de hoofdstad gaat de Pride Amsterdam van start met de zogenoemde Pride Walk, een mars van het Homomonument bij de Westerkerk naar het Vondelpark. De Pride Amsterdam duurt tot 6 augustus en wordt afgesloten met de bekende botenparade door de Amsterdamse grachten.

TV-Tip: Toen was geloof heel gewoon

19.20 - 20.00 uur - NPO 2: Vroeger, toen het gras nog groen en de seks nog vies was, zat twee derde van de Nederlanders elke zondag in de kerk. Nu is dat nog amper een kwart. In de vijfdelige serie Toen was geloof heel gewoon de vraag hoe de kerk - ooit een onwankelbaar instituut – subiet op Funda terechtkwam.

Weer:

Zaterdag vroeg trekt de regen weg en dan schijnt soms de zon. Er ontstaan al snel ook weer enkele buien. Verder landinwaarts is daarbij kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden, bij een vrij stevige zuidwestenwind. Zondag trekken wederom buien over het land, verder is er soms zon. Het maximum ligt rond 22 graden.Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg