Dit wordt het nieuws: Protestmars Venezuela, Kromowidjojo in finale

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Oppositie plant grote protestmars Venezuela

De Democratische Unie, de grootste oppositiepartij in Venezuela, heeft een protestmars gepland om president Nicolas Maduro onder druk te zetten en zijn plannen voor de controversiële verkiezingen van zondag te schrappen. Tijdens de verkiezingen moet een speciale volksvergadering worden samengesteld die de grondwet gaat herschrijven. De oppositie is van mening dat Maduro met deze plannen het parlement buitenspel zet en een dictatuur probeert door te voeren. Naar verwachting gaan duizenden demonstranten de straat op.

Kromowidjojo in finale honderd meter op WK Zwemmen

Ranomi Kromowidjojo staat in de finale van de honderd meter vrije slag op het WK zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Zweedse Sarah Sjöström was de snelste in de halve eindstrijd en geldt als de absolute topfavoriete. Kromowidjojo plaatste zich als zevende voor de finale, die om 17.30 uur begint.

Zaak van start tegen vader overleden baby Hoogezand

De zaak tegen de vader uit Hoogezand, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn anderhalf maand oude zoon, gaat van start. De baby werd half maart opgenomen in een ziekenhuis in Groningen waar hij twee dagen later overleed. Uit voorlopige sectie bleek toen al dat de baby door geweld moest zijn overleden. Er waren althans geen medische oorzaken te vinden.

Rijkswaterstaat werkt aan verbindingsboog A4/A13

Rijkswaterstaat werkt aan de verbindingsboog A4/A13 voor de bouw van de Rotterdamsebaan. Tijdens de afsluiting, die vanaf vrijdag 22.00 uur tot maandag 5.00 uur zal duren, wordt begonnen aan de onderdoorgang onder dit deel van knooppunt Ypenburg. De Rotterdamsebaan moet Den Haag en de regio straks beter bereikbaar maken doordat de A4/A13 straks met de centrumring zijn verbonden.

Vrije trainingen Grand Prix van Hongarije

De Formule 1 rijdt dit weekeinde op de Hongaroring bij Budapest de Grand Prix van Hongarije. Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het progamma, om 10.00 uur en 14.00 uur. Max Verstappen heeft enkele updates aan zijn Red Bull. De race betekent tevens het vervolg van de titelstrijd tussen WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes). De race start zondag om 14.00 uur.

TV-Tip: Eén tegen 100

21.25-22.20 - NPO 1: Spannend is het zeker, maar er is altijd wel een bloedirritante tegenspeler die de kandidaat van het geld houdt. Toch wist Peter uit Leeuwarden afgelopen seizoen alle honderd tegenspelers te elimineren, waardoor hij ruim een ton op z'n rekening kon bijschrijven. Wie doet hem dit na?

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Vrijdag is het wisselend met perioden met zon maar soms valt er ook een bui. Met maximaal 20 tot 22 graden en een stevige westelijke wind is het net iets te fris voor eind juli. In het weekend blijft het tamelijk wisselvallig en zijn er meer buien vooral op zondagochtend. De temperatuur gaat wel iets omhoog, in de middag wordt het 21 tot 24 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg