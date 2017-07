Familie Zweedse oorlogsheld sleept Russische geheime dienst voor rechter

Raoul Wallenberg (1912) was een Zweedse diplomaat die in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden Hongaarse Joden het leven redde.

Hij werd in 1945 door Sovjet-soldaten gevangen genomen en afgevoerd. Jarenlang bleef zijn lot onbekend. In een Russisch rapport staat dat hij in juli 1947 in Moskou overleed in de beruchte Loebjanka-gevangenis, die werd beheerd door de geheime dienst KGB. In oktober 2016 werd hij in Zweden formeel doodverklaard.

Zowel de sterfdatum als de oorzaak van Wallenbergs overlijden zijn tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Zijn nicht Marie Dupuy meent dat de Russische archieven documenten bevatten, die licht kunnen werpen op het lot van haar oom.

De FSB, de opvolger van de KGB, heeft nog niet op het bericht gereageerd.