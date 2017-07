Dit wordt het nieuws: Zoon Trump gehoord om Ruslandonderzoek, Nice-Ajax

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voormalig campagneleider en zoon Trump gehoord

Donald Trump Jr. en Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort moeten verschijnen voor de Amerikaanse Senaatscommissie in het kader van het Ruslandonderzoek. Trump Jr. gaf vorige week e-mails vrij waaruit bleek dat hij in juni 2016 graag wilde spreken met een Russische advocate die mogelijk over informatie beschikte die schadelijk was voor Hillary Clinton, de Democratische tegenstander van zijn vader. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren en zal niet onder ede plaatsvinden.

Rechter besluit over hechtenis Laura Hansen

De rechtbank besluit of Syriëganger Laura Hansen op vrije voeten komt. H., die zegt dat zij tegen haar wil vastzat in IS-gebied, wordt er niet meer van verdacht dat zij in Nederland een aanslag wil plegen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hier geen aanwijzingen meer voor, zo bleek vorige week tijdens een zogenoemde regiezitting voor de rechtbank in Rotterdam.

Besluit over baby Charlie

De Britse rechter beslist woensdag over de plaats en wijze waarop de zieke baby Charlie Gard mag overlijden. Het bijna een jaar oude jongetje lijdt aan een zeldzame genetische ziekte. De ouders van Charlie hebben tevergeefs een juridische strijd gevoerd om hun kind een experimentele behandeling te laten ondergaan in de Verenigde Staten, maar ze gaven deze strijd maandag op. De ouders willen het kind mee naar huis nemen om hem daar te laten sterven, maar volgens het ziekenhuis kan dit niet.

Ajax speelt in voorronde Champions League tegen Nice

Ajax speelt de heenwedstrijd in de voorronde Champions League tegen OGC Nice. Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de tweestrijd komt in de play-offs voor de groepsfase van de Champions League, de verliezer belandt in de play-offs van de Europa League. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op Ziggo Sport en Eurosport.

En verder:

- De Raad van State doet uitspraak in de zaak die draait om de financiering van de Stichting Islamitisch Onderwijs in Amsterdam, die door staatssecretaris Dekker van Onderwijs is ingetrokken.

- Komen opnieuw veel bedrijven met hun kwartaalcijfers. Onder meer KPN, PSA Peugeot Citroën, Daimler, Coca-Cola, Boeing, Facebook en Puma presenteren hun resultaten.

- Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met cijfers over hoe het aantal donorregistraties zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

TV-Tip: Silent Witness

20.35 - 22.20 - NPO 1: Een Indiaas echtpaar en hun bediende komen door een misdrijf om het levem. Niet veel later worden een dove vrouw, een Franse vrachtwagenchauffeur en een sociaal werker door dezelfde sluipschutter gedood. De slachtoffers lijken willekeurig gekozen, maar Nikki heeft zo haar twijfels.

Weer:

Het is 's ochtends eerst droog met perioden met zon. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 21 tot 24 graden.

