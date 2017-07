Strijdende partijen Libië bereiken overeenstemming over wapenstilstand

Dat staat in een gezamenlijke verklaring die werd uitgegeven na onderhandelingen onder bemiddeling van de Franse president Emmanuel Macron.

In de verklaring leggen de twee partijen zich vast op een staakt-het-vuren en beloven zij zich te onthouden van geweld "anders dan strikt voor terreurbestrijding". De wapenstilstand moet de opmaat zijn tot verkiezingen onder toezicht van de Verenigde Naties.

"De zaak van de vrede heeft vandaag grote vooruitgang geboekt", zei Macron nadat al-Sarraj en Haftar elkaar glimlachend naar de camera's de hand hadden geschud. De regio "heeft deze vrede nodig", zei de Franse president.

Chaos

In Libië heerst chaos sinds de opstand die leidde tot de val en dood van dictator Muammar al-Kaddafi in 2011. Eerdere pogingen om vrede te sluiten liepen stuk op onderlinge rivaliteit tussen de diverse gewapende groepen in het Noord-Afrikaanse land.

Orde in Libië wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde om de toestroom van migranten naar Europa in te dammen. Het valt te bezien in hoeverre al-Sarraj van zijn achterban steun krijgt voor het akkoord met Haftar.