Zeker zeven burgers gedood na ontvoering in Afghanistan

Dat zegt een een hooggeplaatste functionaris van de Afghaanse politie. Volgens hem worden nog minimaal dertig mensen vastgehouden. Zo'n dertig anderen zijn al vrijgelaten. De burgers zouden zijn ontvoerd uit hun huizen in een dorp langs de snelweg tussen de provincies Kandahar en Tarin Kowt.

Volgens de autoriteiten was de meest recente aanval gericht tegen een legerkamp in de provincie Kandahar, vlak bij de grens met Uruzgan. Volgens lokale media beschuldigde de Taliban de inwoners ervan samen te werken met de overheid.

Burgerslachtoffers

De ontvoering is inmiddels het zoveelste geweldsincident in Afghanistan dit jaar waarbij burgers zijn betrokken. De Verenigde Naties maakten onlangs bekend dat in de eerste zes maanden 1662 burgers in het land zijn omgekomen en 3581 inwoners gewond zijn geraakt.

In juni werd bekend dat de militaire trainingsmissie van de NAVO in Afghanistan wordt uitgebreid. Vijftien landen hebben toegezegd extra troepen te leveren aan de operatie Resolute Support, die het Afghaanse leger helpt in de strijd tegen islamitisch extremisme.