Froome kan vierde Tourzege niet meer ontgaan, Bodnar wint tijdrit

Froome won de Tour eerder in 2013, 2015 en 2016. De 32-jarige renner van Team Sky moest behalve Bodnar ook diens landgenoot Michal Kwiatkowski voor zich dulden in de tijdrit.

In het algemeen klassement heeft Froome nu 54 seconden voorsprong op Rigoberto Uran, die de tweede plek overnam van Romain Bardet. De Fransman kende een slechte tijdrit en staat op twee minuten en twintig tellen derde.

Zondag eindigt de laatste etappe van de Tour de France traditiegetrouw in Parijs op de Champs-Élysées. Gezien het vlakke parcours is het vrijwel zeker dat de rit eindigt in een massasprint.

Bardet begint de laatste etappe, waarin vrijwel nooit meer verschuivingen plaatsvinden in het klassement, met slechts een seconde voorsprong op nummer vier Mikel Landa. Fabio Aru bezet op drie minuten en vijf seconden de vijfde plek in het klassement.

Bodnar

Bodnar was zaterdag in de tijdrit slechts een seconde sneller dan Froomes ploeggenoot Kwiatkowski. Froome zelf moest zes tellen toegeven op de 32-jarige renner van Bora-Hansgrohe.

Voor Bodnar betekende het zijn eerste ritzege in de Tour. Hij won eerder in zijn carrière onder meer een etappe in de Ronde van Polen.

Tony Martin, een van de favorieten voor de zege in de tijdrit, moest zich tevreden stellen met de vierde plaats. De wereldkampioen was veertien seconden langzamer dan Bodnar.

Alberto Contador werd op 21 tellen zesde. De tweevoudig Tourwinnaar nam hierdoor de negende positie in het algemeen klassement over van bolletjestruidrager Warren Barguil.

Uran

In de strijd om de tweede plaats in het klassement deed Uran uitstekende zaken. De Colombiaan eindigde op 31 seconden als achtste, terwijl Bardet niet verder kwam dan de 54e plaats. De kopman van AG2R gaf meer dan twee minuten toe op de ritwinnaar.

Primoz Roglic, die vooraf werd gezien als een van de kanshebbers op de dagzege, kon zich niet mengen in de strijd om de voorste plaatsen. De Sloveen van Lotto-Jumbo had problemen met zijn versnellingsapparaat en moest aan het begin van de klim van fiets wisselen. Hij werd op 49 seconden veertiende.

De beste Nederlander in de tijdrit was Dylan van Baarle. De renner van Cannondale-Drapac legde beslag op de 24e plaats en was een minuut en 22 seconden langzamer dan Bodnar.