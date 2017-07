OM start onderzoek naar zorgboerderij in Enschede om misstanden

Het onderzoek volgt op het bericht dat de zorgboerderij negen interne cliënten direct elders moet onderbrengen. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben daar bevel toe gegeven, zo laten ze weten.

Uit recent onderzoek bleken tekortkomingen die gevaar opleveren voor de bewoners van de boerderij, zeggen de instanties. 't Polböske biedt 24-uurshulp aan jongeren van 14 tot en met 21 jaar, die kampen met bijvoorbeeld ADHD en autisme.

Vechtpartijen

In het bevel tot uitplaatsing wordt gewag gemaakt van zeker vijf vechtpartijen tussen bewoners en het uitblijven van plannen om nieuwe te voorkomen. Ook wordt gesproken over een leidinggevende die volgens een clïënt fysiek “over de grenzen'' is gegaan door de wijze waarop deze die jongere heeft vastgehouden.

Twee cliënten zouden ook tikken op het hoofd hebben gehad. Er is verder sprake van één cliënt die door de leidinggevende is vastgebonden met zogenoemde tiewraps toen deze jongere boos en agressief was.

Bovendien wordt genoemd dat minstens drie jeugdige cliënten gedurende meerdere nachten bij de leidinggevende in bed hebben geslapen. ''De leidinggevende geeft aan dat dit met toestemming van de ouders gebeurde en omdat deze cliënten daar rustig van werden'', aldus de stukken bij het bevel.

Ook zou er op de boerderij nogal eens alcohol worden gedronken en worden geblowd.