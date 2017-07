Twee tieners opgepakt na neersteken 15-jarige in Den Haag

Bij de steekpartij raakte een vijftienjarige jongen uit Den Haag gewond.

De politie werd vrijdag om 22.13 uur gewaarschuwd dat iemand in het Zuiderpark was neergestoken. Agenten troffen het slachtoffer achter het zwembad in het park aan. Hij had een steekwond in zijn rug en is naar een ziekenhuis gebracht.

De aanleiding voor het incident lag in de persoonlijke sfeer. Het slachtoffer kon de agenten vertellen wie zijn belagers waren en gaf een duidelijk signalement. Na een zoektocht werden even na middernacht de twee verdachten in de buurt van het Wilhelminapark in Rijswijk aangehouden.