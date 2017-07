Voorzichtig optimisme Ajax na hersenscan Nouri

De Amsterdamse club is nog wel voorzichtig over het herstel van de 20-jarige Nouri, die nog altijd in slaap wordt gehouden.

"Dit zegt nog steeds niks over zijn totale herstel. Het is de bedoeling van de artsen om Nouri het komende etmaal geleidelijk te laten ontwaken waarna de hersenfuncties verder en beter kunnen worden onderzocht", schrijft Ajax op de website van de club.

Ajax meldde zondag al dat Nouri buiten levensgevaar is en dat hij minder medicatie nodig heeft. De Nederlands jeugdinternational ligt nog altijd in een ziekenhuis in Oostenrijk, waar Ajax tegen Werder Bremen speelde. De andere spelers van Ajax zijn zondag naar Nederland vertrokken en werkten maandag hun eerste training af sinds Nouri onwel werd.

Familie

Nouri ging zaterdag in de tweede helft van de wedstrijd tegen Bremen, dat op dat moment met 2-1 voorstond, ineens naar de grond. Hij werd op het veld van het kleine stadion in Zillertal gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

In het ziekenhuis in Oostenrijk is inmiddels ook familie van Nouri aanwezig. "Het is voor ons onmogelijk om op de ontelbare steunbetuigingen te reageren, die ons op verschillende manieren bereiken", laten zij via de website van Ajax weten.

"We waarderen het enorm en wij halen daar heel veel kracht uit in deze hele moeilijke periode. Wij laten de communicatie over Abdelhak's toestand graag via Ajax lopen en vragen tot slot om jullie smeekgebeden."