Arrestaties bij confrontatie Ku Klux Klan en tegendemonstranten

Zo'n vijftig leden van de blanke racistische beweging kwamen in Charlottesville in Virginia bijeen om te protesteren tegen een besluit van de gemeente om het standbeeld te verwijderen van Robert E. Lee, generaal van de Geconfedereerde Staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.

Op het moment dat de leden terug naar hun auto's liepen, keerden honderden tegendemonstranten zich tegen hen. Een woordvoerster van de gemeente zegt in The New York Times dat de politie traangas moest inzetten om de boze menigte uiteen te drijven.

Het is nog onduidelijk tot welke groep de arrestanten behoren. Ten minste drie mensen raakten door de schermutselingen gewond.

De KKK is een beweging die superioriteit van het blanke ras propageert. De organisatie werd na de burgeroorlog opgericht uit onvrede over de afschaffing van de slavernij. De leden verschijnen in het openbaar vaak met witte mutsen die hun gezicht verhullen.