Weer ongeregeldheden in Hamburg na einde G20-top

Demonstranten bekogelden de politie met flessen, rotjes en andere voorwerpen.

In de avond verzamelden volgens de politie zo’n zeshonderd betogers op de Neue Pferdemarkt en de nabijgelegen Schulterblattstraat waar eerder rellen uitbraken. Volgens een politiewoordvoerder was het in eerste instantie rustig totdat een grotere groep mensen zich tegen de politie begon te keren.

Enkele demonstranten zijn gearresteerd.

Op de Deichtorplatz in Hamburg verzamelden zich zaterdag aan het einde van de middag duizenden demonstranten voor de protestmars 'Grenzeloze Solidariteit in plaats van de G20'.

Escalatie

Hoewel de Duitse politici de deelnemers hebben opgeroepen vreedzaam te demonstreren, hield de politie in Hamburg al rekening met een escalatie van geweld, net als vrijdagnacht toen links-radicale demonstranten grote vernielingen aanrichtten.

Winkels werden geplunderd en barricades in brand gestoken. Ook motorvoertuigen, vuilnisemmers en fietsen gingen volgens de politie in vlammen op.

Slotverklaring

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel sloot zaterdagmiddag de tweedaagse top in Hamburg af. Op de VS na houden alle andere G20-landen vast aan het klimaatakkoord van Parijs. De landen erkennen in een eensgezinde slotverklaring dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het akkoord.

De Franse president Emmanuel Macron maakte bekend dat Frankrijk op 12 december gastheer zal zijn van een nieuwe topconferentie over de voortgang van het klimaatverdrag.