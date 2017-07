G20-landen dicht bij slotverklaring

Zaterdagmiddag sluit gastvrouw Angela Merkel de tweedaagse top af. De bondskanselier wil niet dat ‘haar’ top mislukt en doet er alles aan om alle landen op één lijn te krijgen.

Haar inspanningen zijn er vooral op gericht om de Amerikaanse president Donald Trump 'aan boord' van de groep te houden. Trump heeft uitgesproken andere opvattingen over het beschermen van de markt en over klimaatverandering.

Volgens EU-bronnen spreken de twintig zich in de slotverklaring uit tegen protectionisme, maar erkennen ze dat er 'legitieme instrumenten' zijn om handelsverstoringen te bestrijden. Met die concessie kan Trump thuiskomen.

De G20-top in Hamburg werd de afgelopen dagen en nachten ontsierd door hevige rellen.

Oekraïne

Het overleg zaterdag tussen Merkel, president Emmanuel Macron van Frankrijk en de Russische president Vladimir Poetin over het militaire conflict in Oekraïne heeft tijdens de G20-top in Hamburg nog geen doorbraak opgeleverd.

Hoewel er in 2015 in Minsk een akkoord werd bereikt over een staakt-het-vuren, is het geweld in de regio's Donetsk en Loehansk sindsdien niet helemaal geluwd. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden.

Tillerson

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vliegt zondag naar Kiev. Hij is in het gezelschap van Kurt Volker, de voormalige Amerikaanse NAVO-ambassadeur, die onlangs is benoemd door de VS als Oekraïnegezant. Samen gaan zij proberen het vredesproces op gang te krijgen.

De Amerikaanse inmenging is tegen de zin van Frankrijk. Macron zei eind vorige maand dat de Minsk-akkoorden de basis moeten blijven voor een oplossing van het conflict.

Het zou een fout zijn om weer van voren af aan te beginnen en de VS bij de besprekingen te betrekken, aldus de Franse president.