Iraakse troepen vieren feest in Mosul vanwege verdrijven IS

Aan de oever van de Tigris vieren sommige Iraakse soldaten al feest vanwege de overwinning, die nabij is. ZIj dansen al en schieten hun geweren in de lucht als teken van vreugde. Ook zwaaien zij met de Iraakse vlag

Die stemming staat in schril contract met de pakweg één miljoen inwoners van de stad die de afgelopen maanden door de hevige strijd gedwongen waren hun huizen en de stad te ontvluchten. Zij leven nu onder erbarmelijke omstandigheden in kampen buiten de stad.

De laatste fase van de striijd vindt plaats in de zogenoemde Oude Stad, een wirwar van kronkelige straatjes waar de huizen vaak een voor een moeten worden veroverd.

Moskee

Eind juni liet het Iraakse leger weten dat het nog maar enkele dagen zou duren voordat Mosul volledig onder controle zou zijn. De troepen hadden toen de voor IS zo belangrijke Al-Nuri-moskee in handen weten te krijgen. Hier werd begin 2014 door leider Abu Bakr al-Baghdadi het kalifaat en de jihad uitgeroepen.

Van de middeleeuwse moskee is niet veel meer over. De extremisten bliezen het gebedshuis met zijn scheve minaret een week geleden op toen het Iraaks leger de historische deel van de stad naderde. Premier Haider al-Abadi concludeerde naar aanleiding hiervan dat IS zich gewonnen had gegeven.

Het noordelijk en oostelijk deel van Mosul was eerder al in handen gekomen van de geallieerde troepen. De stad gold lange tijd als het laatste bolwerk van IS in Irak en al sinds oktober 2016 wordt er in de stad gevochten tegen het Iraakse leger.