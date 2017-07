Kittel boekt na fotofinish derde ritzege in Tour de France

Kittel en Boasson Hagen leken exact gelijk over de streep te komen, maar na een fotofinish werd de renner van Quick-Step Floors als winnaar van de etappe uitgeroepen. Het verschil bleek uiteindelijk 0,0003 seconde.

Kittel was eerder de sterkste in de tweede en de zesde etappe. In totaal betekende het zijn twaalfde ritzege in de Tour de France. Hij passeert daarmee André Greipel en komt op gelijke hoogte met de Duitse recordhouder Erik Zabel.

Achter Kittel en Boasson Hagen (Dimension Data) kwam Michael Matthews (Team Sunweb) als derde over de finish. Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) en John Degenkolb (Trek-Segafredo) werden respectievelijk vierde en vijfde.

Groenewegen

Dylan Groenewegen kwam er wederom niet aan te pas in de massasprint. De Nederlander van Lotto-Jumbo moest genoegen nemen met de zesde plaats.

In het algemeen klassement behoudt Froome zijn voorsprong van twaalf seconden op Geraint Thomas. Fabio Aru bezet op veertien seconden de derde plaats.

Van Baarle

In de zevende etappe moest het peloton 213 nagenoeg vlakke kilometers van Troyes naar Nuits-Saint-Georges afleggen. Onderweg kregen de renners alleen een col van de vierde categorie voor de kiezen.

De rit werd gekleurd door een ontsnapping van vier renners, onder wie Dylan van Baarle. De 25-jarige Nederlander kreeg gezelschap van de Italiaan Manuele Mori en de Fransen Maxime Bouet en Yohann Gène.

Voor Van Baarle was het al de tweede keer tijdens deze Tour dat hij in de aanval ging. De renner van Cannondale-Drapac maakte woensdag in de vijfde etappe ook deel uit van de kopgroep.

Voorsprong

Het kwartet ging er vrijwel direct na de start vandoor en kreeg de ruimte van het peloton. De vluchters bouwden een maximale voorsprong van drieënhalve minuut op, maar werden op zes kilometer voor de finish weer ingerekend.

Vervolgens was het de beurt aan de sprintersploegen om hun rappe mannen voorin af te zetten. Boasson Hagen leek op weg naar de ritzege, maar vlak voor de finish kwam Kittel naast de Noor.

Zaterdag trekken de renners weer het middengebergte in. Dan staat er een etappe over 187,5 kilometer van Dole naar Station des Rouses op het programma. De aankomst ligt twaalf kilometer na een beklimming van de eerste categorie.