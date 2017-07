Oost-Libische regering roept overwinning uit in Benghazi

''Jullie gewapende strijdkrachten verklaren hierbij dat Benghazi is bevrijd van terrorisme. Het is een volledige bevrijding en een overwinning voor de waardigheid'', zei commandant Khalifa Haftar van de strijdkrachten in het oosten van Libië tijdens een speech op de Libische televisie. ''Voor Benghazi begint een nieuw tijdperk van veiligheid en vrede.''

Haftar begon met 'operatie Dignity' in Benghazi in mei 2014 en beloofde toen de radicaal-islamitische groeperingen te verslaan, die hij verantwoordelijk hield voor een reeks moordaanslagen en ontploffingen. De drie jaar durende strijd heeft volgens het LNA aan meer dan vijfduizend militairen het leven gekost.

Rivaliserende regeringen

De regering waar Haftar deel van uitmaakt, het Libische Huis van Afgevaardigden (HoR) is gevestigd in de oostelijke stad Tobruk. Het bewind concurreert met een tweede regering in hoofdstad Tripoli, het Generale Nationale Congres (GNC). Een interim-eenheidsregering die in 2015 werd gevormd met steun van de VN moest leiden tot een hereniging, maar het HoR trok zich in 2016 terug uit de overeenkomst.

Saillant detail is dat de coalitie van radicaal-islamitische groeperingen die Benghazi in handen had werd gesteund door het GNC. Een van de aangesloten groepen, Ansar al-Sharia, wordt ervan verdacht in 2012 de Amerikaanse ambassade in de stad te hebben bestormd. De Amerikaanse ambassadeur Christopher Stevens kwam daarbij om het leven.Ansar al-Sharia kondigde afgelopen mei aan zichzelf op te heffen wegens zware verliezen in de strijd tegen het LNA.