Strafproces MH17-ramp wordt gevoerd in Nederlandse rechtbank

De Volkskrant schrijft dat het besluit werd genomen na langdurig beraad tussen de vijf landen. Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne hebben zich verenigd in het zogeheten Joint Investigation Team (JIT), dat het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp uitvoert.

Wanneer het proces kan beginnen is nog niet bekend. Het strafrechtelijk onderzoek van het JIT is nog in volle gang. Deskundigen merken ook op dat de rechtszaak jaren kan gaan duren.

Op 17 juli 2014 werd Malaysia Airlines-vlucht 17 boven Oost-Oekraïne neergeschoten met een luchtdoelraket. Alle 298 inzittenden van het toestel, onder wie 196 Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.

Uit onderzoeken van het JIT en de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid is overtuigend gebleken dat het projectiel een Russische Buk-raket was, die werd afgeschoten door pro-Russische separatisten.

Juridische verschillen

Nederland verzocht de Verenigde Naties in 2015 een speciaal tribunaal in te stellen om de daders te berechten. Dat voorstel werd geblokkeerd door Rusland. Een tweede voorstel, een tribunaal van de JIT-leden, liep stuk op de verschillen tussen de betrokken landen. Maleisië voert bijvoorbeeld nog steeds de doodstraf uit en ook de Oekraïense en Nederlandse rechtssystemen kennen grote onderlinge verschillen.

Een mogelijke locatie voor de strafzaak is de rechtbank in Den Haag. Die is bevoegd zich te buigen over internationale kwesties, wat de start van het proces kan bespoedigen. Het bepalen van de strafmaat zal ook gebeuren volgens de Nederlandse wet.

Partijdigheid

Een mogelijk nadeel van een Nederlands proces is dat Rusland de onpartijdigheid van Nederlandse rechters in twijfel kan trekken, gezien het grote aantal Nederlandse slachtoffers. Het land heeft tot nu toe ontkend dat pro-Russische separatisten achter de aanval zaten en wijst met een beschuldigende vinger naar het Oekraïense leger. Dat kan de uitlevering van verdachten moeilijk maken, zeker als zij de Russische nationaliteit hebben.