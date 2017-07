Kittel wint massasprint, Froome met schrik vrij na val in tweede Tourrit

Op dertig kilometer van de finish gingen onder anderen drievoudig Tourwinnaar Froome en de nummer twee van vorig jaar Romain Bardet onderuit bij een massale valpartij. Ze konden allen echter weer aansluiten bij het peloton en verloren geen tijd.

De etappe kende verder een voorspelbaar verloop met een kleine kopgroep die een geringe marge kreeg van het peloton. De vluchters werden in de finale achterhaald door het peloton, waarna de 29-jarige Kittel de sprint won.

De Fransman Arnaud Démare werd tweede, voor de Duitser André Greipel, de Brit Mark Cavendish en Dylan Groenewegen, die op de vijfde plek namens Lotto-Jumbo de beste Nederlander was. Geraint Thomas finishte in het peloton en behield de gele trui. Stefan Küng staat op vijf seconden tweede en Kittel stijgt dankzij tien bonificatieseconden naar de derde plek op zes tellen van de klassementsleider.

Voor Kittel is het de tiende zege in een Touretappe in zijn carrière. In het huidige peloton hebben alleen Cavendish (dertig) en Greipel (elf) meer dagzeges op hun palmares.

Startsein

Meteen nadat het officiële startsein voor de etappe werd gegeven, demarreerden vier renners uit het peloton. De Amerikaan Taylor Phinney (Cannondale-Drapac) en de Fransen Thomas Boudat (Energie Direct), Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) en Laurent Pichon (Fortuneo) gingen in de aanval.

Al vroeg in de etappe was er een klim van vierde categorie in het parcours opgenomen. Phinney was als eerste boven en eiste daarmee het eerste punt voor de bolletjestrui op.

De vier vluchters kregen de zegen van het peloton, waar Team Sky van geletruidrager Thomas geholpen door enkele sprintersploegen het tempo bepaalde.

Durbridge

Luke Durbridge stapte al vroeg af tijdens de etappe. De Australiër van Orica-Scott had te veel hinder van zijn valpartij tijdens de tijdrit van zaterdag.

Daarmee kwam het aantal uitvallers deze Tour al op drie. Zaterdag konden de Spanjaarden Alejandro Valverde en Ion Izagirre niet verder na een valpartij op de gladde wegen tijdens de openingstijdrit in Düsseldorf.

De marge van de kopgroep kwam nooit boven de vier minuten. In Mönchengladbach versloeg Boudat bij de tussensprint Phinney en pakte zo twintig punten voor de groene trui. In het peloton werd de sprint gewonnen door Alexander Kristoff, voor Sonny Colbrelli en Michael Matthews.

Valpartij

Onderweg naar Luik regende het flink. Op dertig kilometer van de finish ontstond er op een gladde rotonde een valpartij, helemaal voorin het peloton. Onder anderen Froome, enkele van zijn knechten, Bardet en Tom Leezer gingen tegen het asfalt. Robert Gesink kwam niet ten val, maar werd wel opgehouden en moest vanuit de achterhoede weer de aansluiting zien te vinden met het peloton. Alle renners konden weer opstappen en de etappe uitrijden.

Door de valpartij liep de achterstand van het peloton op de kopgroep weer wat op. Phinney kon daardoor ook als eerste boven komen op de tweede klim van vierde categorie, waardoor hij maandag in de bolletjestrui van start mag.

De Amerikaan liet na de beklimming samen met Offredo de medevluchters achter en probeerde met nog 20 kilometer te gaan voor het peloton uit te blijven.

De poging van Phinney en Offredo strandde in het zicht van de laatste kilometer. In de sprint gingen Peter Sagan en Colbrelli als eersten aan, maar Kittel kon in de laatste meters langszij komen en won met een fietslengte verschil.

Maandag

Maandag tijdens de derde etappe van de Tour rijdt het peloton Frankrijk binnen. De start is in het Belgische Verviers en 212 kilometer verderop in Longwy wacht de renners een steile klim van 1,6 kilometer naar de finish. Onderweg is het parcours door de Ardennen ook al heuvelachtig.