Tweede terminal APM opent na Petya-aanval weer voor afhalen import

Vrachtwagens kunnen bij de tweede APM-terminal eerder gearriveerde containers ophalen, het laden en lossen van schepen zelf ligt nog steeds stil.

Het concern heeft wereldwijd heel veel terminals, waarvan twee in de Rotterdamse haven. De eerste op Maasvlakte I werd vrijdag al weer beperkt opengesteld. Daar kunnen vervoerders nu zowel lading aanleveren als afhalen.

APM en moederbedrijf Maersk werden dinsdag slachtoffer van de Petya-ransomware. Behalve de vestigingen in Rotterdam ondervonden ook terminals in de Verenigde Staten, Spanje, Peru en India hinder. Een van de andere Nederlandse slachtoffers was TNT Express.

Petya lijkt zich vooral op het bedrijfsleven te richten; het virus verspreidt zich niet via internet naar willekeurige andere computers. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk waren voor de grote aanval en wat hun doel was.