Politie Sydney pakt twee verdachten op in terrorisme-onderzoek

De twee 18-jarige mannen werden vrijdagavond gearresteerd in een buitenwijk van Sydney, op verdenking van in totaal zeventien vergrijpen, waaronder ongeoorloofd bezit van vuurwapens.

In de afgelopen maanden heeft de Australische politie meerdere vergelijkbare arrestaties volbracht. In Australië geldt sinds 2014 een verhoogd dreigingsniveau, vooral vanwege toegenomen activiteiten van eenlingen. Er zijn veel geradicaliseerde jongeren opgepakt, laten autoriteiten weten. Eerder deze maand werd na een gijzelingsactie een groot terrorisme-onderzoek ingesteld in de stad Melbourne.

'Criminaliteit en terrorisme'

Volgens de lokale krant The Sydney Morning Herald werden de mannen opgepakt met flinke hoeveelheden cocaïne op zak. De arrestanten zouden familie zijn van personen die in het verleden werden gescreend op betrokkenheid door het anti-terrorismeteam.

Een woordvoerder zegt tegen de krant dat "criminaliteit en terrorisme duidelijk hand in gaan." Dat zou gelden voor meerdere criminele activiteiten in Syndey, maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de verdachten met een directe terroristische dreiging in verband kunnen worden gebracht.