Voorlopig geen nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland

Dinsdag maakte premier Nicola Strugeon definitief bekend dat ze "voorlopig geen steun zal zoeken voor het houden van een referendum op korte termijn".

De SNP van premier Sturgeon verloor tijdens de recente verkiezingen 21 zetels in het Britse parlement. Na die verkiezingsnederlaag voor de partij zei Sturgeon haar eerdere pogingen om tot een referendum te komen, al te heroverwegen, omdat ze het referendum gekoppeld had aan de verkiezingsuitslag.

De Schotse premier zag eerder nog kansen voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum nadat de Schotten tijdens het Brexit-referendum in meerderheid voor lidmaatschap van de EU hadden gestemd. Een meerderheid van alle Britten koos echter wel voor een vertrek uit de Europese Unie.

In reactie daarop wilde Sturgeon zodra de voorwaarden van de uittreding uit de EU bekend waren, ook een referendum houden over Schotse onafhankelijkheid. Dat komt er nu dus voorlopig niet.

Regering May

Voor het uitschrijven van een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland heeft Sturgeon toestemming nodig van de regering in Londen. De Britse premier May is van mening dat het nu niet de tijd is om alweer te praten over een Schots referendum, nu de Brexit aanstaande is.

De Schotse premier heeft sinds de aankondiging van de Brexit veel kritiek op het handelen van de regering May, die volgens haar veel onduidelijkheid veroorzaakt met de aanpak van de Brexit.

Sturgeon zegt zich voorlopig hard te zullen maken voor een zo goed mogelijke Brexit-deal voor de Schotten, die toegang willen houden tot de Europese interne markt.

Een meerderheid van de Schotten stemde in 2014 in een referendum tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.