Tientallen IS-aanhangers krijgen gratie in Syrië

De gevangenen werden zaterdag per bus overgebracht naar het hoofdkwartier van de Raqqa City Council (RCC), het orgaan dat Raqqa moet gaan besturen als opstandelingen de stad hebben veroverd. De RCC is in april opgericht door de Arabische en Koerdische bondgenoten van de internationale coalitie tegen IS.

Hoewel Raqqa nog in handen is van de terreurorganisatie, besloot de RCC als blijk van goede wil om een aantal IS-leden in vrijheid te stellen. Het gaat niet om hooggeplaatste jihadisten of mensen met "bloed aan hun handen", beloofde een RCC-bestuurder.

De gevangenen kregen zaterdag na hun busreis snoepjes toegestopt in het dorp Ain Issa, ten noorden van Raqqa. Ze kregen te horen dat ze opnieuw worden opgenomen in de samenleving en de kans krijgen weer naar school te gaan.