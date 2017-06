Verbod op 'homoseksuele propaganda' Rusland volgens EU-hof discriminerend

Het promoten van 'niet-traditionele seksuele relaties' bij minderjarigen is sinds 2013 strafbaar in de hele Russische federatie. Drie homoactivisten waren de straat opgegaan om te protesteren en kregen boetes omdat ze op vlaggen schreven dat homoseksualiteit normaal is.

Russische rechters lieten de boetes in stand, waarop de drie naar het hof in Straatsburg stapten. Dat oordeelt dat de wet weliswaar is bedoeld om minderjarigen te beschermen, maar in strijd is met het verbod op discriminatie en de vrijheid van meningsuiting.

Bovendien worden de vooroordelen tegen homo's erdoor verstrekt en dient de wet "geen legitiem publiek belang". Ten slotte wordt de wet ook nog eens willekeurig toegepast, zo oordeelt het hof.