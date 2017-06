Busje rijdt opnieuw in op voetgangers Londen

Op Twitter zegt de politie dat één persoon is aangehouden en spreekt van een "groot incident". Op foto's is een witte bestelbus te zien.

Ruim vier uur na de eerste melding zijn nog altijd veel politiemensen aanwezig. De Londense politie wil nog niet zeggen of het een ongeluk of een gerichte actie betreft. Volgens de Guardian is de anti-terreureenheid van de Londense politie een onderzoek gestart.

De Britse premier Theresa May laat in een verklaring per e-mail geschokt te zijn. "Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie, en naar de hulpdiensten die nu ter plaatse aan het werk zijn."

Gewonden

Ook de Londense ambulancedienst is aanwezig op de plek waar het incident plaatsvond; de brandweer heeft verdere assistentie gestuurd. Een aantal van de gewonden wordt ter plekke verzorgd. De BBC meldt dat getuigen drie ernstig gewonden op straat zagen liggen; Sky News tekent op dat er tien gewonden zijn. Ook de Londense krant Evening Standard noemt een tiental slachtoffers.

Tegen persbureau AP vertelt een ooggetuige dat hij het voertuig op zich af zag komen: "Hij reed zo de stoep op, ik moest wel aan de kant springen."

Rond 02.30 uur lokale tijd liet de Londense ambulancedienst in een verklaring weten dat bij het incident "meerdere ambulances en ambulancebroeders en een traumateam" zijn ingezet.

Veel omstanders

Finsbury Park is een wijk in het noorden van de stad; er ligt ook een groot park. Straten zijn afgezet. Het incident vond plaats in de buurt van het Muslim Welfare House, een gemeenschapshuis.

Op sociale media plaatsen omstanders en bewoners van de wijk foto's van de aanwezige hulpdiensten. Andere ooggetuigen melden dat de geraakte voetgangers moslims zijn, die net uit een in de buurt gelegen moskee kwamen. Dat doet veel mensen geloven dat de bestuurder met opzet op de passanten inreed.

De Britse Moslimraad liet op Twitter weten "geschokt" te zijn over wat de organisatie een opzettelijke actie noemt "op aanbidders die het ramadan nachtgebed verlieten".

Vooralsnog is ook voor omwonenden onduidelijk wat er precies is gebeurd. Veel mensen hebben zich voor de wegversperring van de politie verzameld.

Het is de derde keer in korte tijd dat in de Britse hoofdstad een dergelijk incident zich voordoet. In de eerdere gevallen was sprake van terrorisme. In maart reed een terrorist in op voetgangers op de Westminster Bridge en begaf hij zich naar het Palace of Westminster waar hij een agent neerstak. Begin deze maand reden drie daders met een bestelwagen over de London Bridge. Ze stapten uit bij Borough Market en vielen daar mensen aan met messen.