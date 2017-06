Nijmeegse wethouder Zoetelief gekozen tot nieuwe voorzitter 50PLUS

Zoetelief was voorgedragen door het bestuur. Hij kreeg een ruime meerderheid van de stemmen. Dick Schouw, die hard oppositie voerde tegen het partijbestuur, eindigde als derde.

De politicus is wethouder in Nijmegen en al jaren actief in de partij die opkomt voor de belangen van ouderen. Zijn voorzitterschap is in eerste instantie bedoeld voor de termijn van een jaar. Hij gaat als voorzitter voor ''vernieuwing, openheid en stabiele groei''.

In een reactie laat Zoetelief weten dat 50PLUS nu een ''stabiele toekomst'' tegemoet komt, met ruimte voor discussie voor alle leden. ''Ook degenen die niet op mij gestemd hebben.'' Mocht Schouw gewonnen hebben, dan ''hadden we diep moeten ademhalen en ons achter de oren krabben'', aldus de nieuwe voorzitter.

Conflicten

50PLUS was de afgelopen dagen het toneel van hevige interne conflicten. Een deel van de leden vindt de verkiezingsuitslag, waarbij de partij vier Kamerzetels haalde, teleurstellend. Ze verwijt het partijbestuur dat het vernieuwing in de weg staat.

Schouw voerde het kamp van ontevredenen aan. Hij is de partner van Adriana Hernandez, een bestuurslid dat overhoop ligt met de rest. Het bestuur wil van haar af.

Fractievoorzitter Henk Krol noemde Zoetelief eerder ''de juiste man om de volgende stap te zetten'' en de partij dichter bij de leden te brengen. 50PLUS heeft alleen provinciale afdelingen en wil gaan werken aan lokale afdelingen.