Partijgenoten zeer ontevreden over Britse premier May

Nick Timothy en Fiona HIll moesten de laan uit worden gestuurd, vonden veel conservatieven. De twee raadgevers gelden allebei als steun en toeverlaat van May. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het zetelverlies in de vervoegde verkiezingen. In de krant The Guardian noemde een bewindsman de twee zaterdagochtend zelfs "monsters die onze partij tot zinken hebben gebracht".

Nick Timothy liet op de website van de partij weten op vrijdag zijn ontslag te hebben genomen. Zijn collega Hill had hetzelfde gedaan, volgens de BBC.

Verlies

May's Conservatieven verloren donderdag tegen de verwachtingen in de meerderheid in de Britse Tweede Kamer. En dat was tien dagen voor de geplande start van onderhandelingen over het beëindigen van het lidmaatschap van de Europese Unie. May wilde met extra steun in het parlement aan de onderhandelingen beginnen, maar moet nu met minder zetels verder.

Het lijkt er op dat de premier daarom alle zeilen bij moet zetten om verschillende facties binnen haar eigen partij weer bijeen te krijgen. Volgens de krant The Sun zouden sommige partijgenoten zelfs van zins zijn May uit haar positie te zetten, al willen ze daarmee nog even wachten om niet tegenstander Jeremy Corbyn, de leider van de Labour-partij, in het zadel te helpen.

Minderheisregering

In een verklaring over zijn ontslag schrijft Timothy dat het teleurstellende resultaat van de verkiezingen "niet het resultaat was van het uitblijven van steun voor Thereas May en de Conservatieven, maar van een onverwachte opwelling van steun voor Labour. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor het

May gaat nu door in een minderheidsregering met gedoogsteun van de Noord-Ierse Democratische Partij (DUP). Zaterdag reisde een ervaren conservatieve politicus af naar Noord-Ierland, om met die partij te onderhandelen over de agenda, schrijft Reuters.