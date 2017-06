Amerikaanse eenheden ondersteunen Filipijnen bij strijd om Marawi

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in de Filipijnse hoofdstad heeft zaterdag bevestigd dat Amerikaanse troepen zijn ingezet. Volgens het leger gaat het vooralsnog alleen om 'technische ondersteuning'. "Troepen zullen niet vechten", zo stelt een luitenant van het Amerikaanse leger.

De betrekkingen tussen de Filipijnse president Rodrigo Duterte en Washington waren maandenlang erg slecht, maar het land ontvangt nu toch hulp van de Amerikanen. Volgens de Amerikanen heeft de Filipijnse regering om de hulp gevraagd.

De gevechten in Marawi, gelegen op het zuidelijke eiland Mindanao, duren al zo'n drie weken. In de stad vecht het Filipijnse leger tegen Maute, een organisatie die gelieerd is aan IS. Maute nam delen van Marawi over en doodde daarbij meerdere mensen. Honderdduizenden mensen zijn gevlucht voor het geweld.

Ondertussen heeft de Filipijnse regering weer grote delen van Marawi in handen, maar Maute houdt zich nog steeds op in de stad.