Oranje stijgt naar derde plaats in groep na ruime zege op Luxemburg

Door doelpunten van Arjen Robben en Wesley Sneijder leidde Oranje halverwege met 2-0. Na rust voerden Georginio Wijnaldum, invaller Quincy Promes en Vincent Janssen (strafschop) de score verder op.

De zege zorgde ervoor dat Oranje steeg van de vierde naar de derde plaats in groep A. Nederland heeft na zes speelronden tien punten en passeerde Bulgarije (negen punten), dat uit tegen Wit-Rusland met 2-1 verloor.

Door een doelpunt in de laatste minuut van oud-PSV’er Ola Toivonen komt het WK echter niet dichterbij voor Oranje. De 2-1 thuiszege van de Zweden zorgde ervoor dat de Scandinaviërs drie punten voorsprong houden op Nederland. Ook Frankrijk staat op dertien punten.

Na de zomerstop resten vier speelronden in groep A. Oranje speelt nog uit tegen Frankrijk (31 augustus) en Wit-Rusland (7 oktober) en thuis tegen Bulgarije (3 september) en Zweden (10 oktober). De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK volgend jaar in Rusland en acht van de negen nummers twee spelen play-offs.

Record

De wedstrijd tussen Oranje en Luxemburg was vooral speciaal voor Advocaat, die met een zege begon aan zijn derde termijn als bondscoach, en voor jubilaris Sneijder. De jarige (33) middenvelder speelde in De Kuip zijn 131e interland en passeerde daarmee Edwin van der Sar als recordinternational.

Met de creatieve Sneijder centraal op het middenveld kon Oranje al snel op voorsprong komen. In het eerst kwartier kreeg Janssen twee kansen en ook Robben had kunnen scoren, maar de Luxemburgse doelman Ralph Schon was iedere keer bij de les.

Juist toen Luxemburg er zowaar ook een paar keer gevaarlijk uitkwam, was het na 21 minuten wel raak voor Oranje. Wesley Hoedt stuurde Robben de diepte in, waarna de captain van Oranje oog in oog met Schon kalm bleef (1-0). Het was de 33e interlandtreffer van de 33-jarige Robben die nu op gelijke hoogte staat met Johan Cruijff en Abe Lenstra.

Een klein kwartier later was het al beslist. Via Janssen en een subtiel hakje van Memphis Depay kwam de bal bij Sneijder, die hard uithaalde (2-0) en zijn recordduel extra glans gaf.

Halverwege had het zelfs nog mooier kunnen zijn in de uitstekend gevulde Kuip. Ditmaal was Sneijder met een vrije trap aangever, maar de mee naar voren gekomen Stefan de Vrij tikte voorlangs. Anderzijds ontsnapte Oranje op slag van rust. Doelman Jasper Cillessen leverde de bal zomaar in, maar herstelde die fout met een knappe redding op een inzet van David Turpel.

Tweede helft

Zonder wijzigingen ging Oranje in de tweede helft meteen weer op zoek naar een treffer. Er was nog geen minuut gespeeld toen Robben met een vlammend schot de verre hoek zocht, maar Schon voorkwam een treffer. Niet veel later juichte De Kuip wel, maar de goal van Janssen werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Het leek het redelijk spelende Oranje allemaal niet te deren, terwijl Luxemburg allang niet meer in een stunt geloofde. Robben liet bij vlagen zijn klasse zien, maar miste wel een riante mogelijkheid op 3-0. Wijnaldum deed dat niet. De middenvelder van Liverpool kreeg de bal na een voorzet van Joël Veltman voor zijn voeten en schoot eenvoudig binnen.

Het was aan doelman Schon te danken dat de voorsprong niet snel verder opliep. De keeper van het bescheiden FC UNA Strassen had opnieuw een prachtige redding in huis op een schot van Robben, maar op een kopbal van invaller Promes had hij twintig minuten voor tijd geen antwoord (4-0).

De ruime voorsprong gaf Advocaat de mogelijkheid om Sneijder een publiekswissel te gunnen en ook Robben ging voortijdig naar de kant. De aanvoerder was al gewisseld toen Nederland zes minuten voor tijd een strafschop kreeg en dus mocht Janssen achter de bal gaan staan.

De 23-jarige spits schoot overtuigend raak en maakte de avond zo nog mooier voor Oranje.