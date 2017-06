Toivonen bezorgt Zweden late zege op Frankrijk met treffer vanaf middenlijn

Het Nederlands elftal is dankzij de 5-0 zege op Luxemburg opgeklommen naar de derde plek in de poule. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2018 in Rusland. De acht beste nummers twee van de negen poules spelen in de play-offs om vier resterende tickets.

Frankrijk en Zweden zijn na zes van de tien duels gedeeld koploper met dertien punten. ZNederland (tien) en Bulgarije (negen) volgen op enige achterstand.

In de Friends Arena in Stockholm kwam Frankrijk in de 37e minuut verdiend op voorsprong. Olivier Giroud schoot vanuit een lastige hoek fraai en hard raak.

Vijf minuten later was het weer gelijk. Een voorzet vanaf de linkerflank werd door een aantal spelers gemist, waarna middenvelder Jimmy Durmaz met een laag schot de verre hoek achter doelman Hugo Lloris vond.

In de tweede helft bleef Frankrijk de gevaarlijkste ploeg. Antoine Griezmann was met een kopbal van dichtbij dreigend, maar doelman Robin Olsen keerde zijn inzet.

In blessuretijd greep Zweden een niet meer verwachte zege. Na een verkeerde pass van Lloris kwam de bal bij oud-PSV'er Toivonen terecht, die vanaf de middenlijn meteen uithaalde. Lloris was te laat terug in zijn doel om de treffer te voorkomen.

Bulgarije

Bulgarije ging in Borisov met 2-1 onderuit bij Wit-Rusland. Mikhail Sivakov scoorde na ruim een half uur uit een strafschop. Tien minuten voor tijd besliste Pavel Savitskiy het duel. De treffer van Georgi Kostadinov in de 90e minuut kwam te laat voor Bulgarije.

In maart was Bulgarije nog met 2-0 te sterk voor Oranje, waarna toenmalig bondscoach Danny Blind werd ontslagen. Door de nederlaag in Wit-Rusland zakken de Bulgaren naar de vierde plek in groep A. Wit-Rusland staat met vijf punten op de vijfde plek.

Op 31 augustus speelt Oranje in Parijs tegen Frankrijk. Zweden moet op bezoek bij Bulgarije en Luxemburg ontvangt Wit-Rusland.