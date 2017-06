Sneijder passeert Van der Sar en is recordinternational Oranje

Sneijder heeft ruim veertien jaar nodig gehad om het record te pakken. Hij maakte in april 2003 zijn debuut voor Oranje in de oefeninterland tegen Portugal. In zijn tweede interland, tegen Moldavië, was hij direct trefzeker.

De derde interland van Sneijder was een van zijn meest legendarische. Met een treffer en drie assists tegen Schotland had hij een cruciaal aandeel in een 6-0 zege in de play-offs om EK-kwalificatie.

Door die zege speelde Sneijder in 2004 zijn eerste eindtoernooi met Oranje. Hij was ook actief op de EK's van 2008 en 2012 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014. Hoogtepunten waren de WK-finale in 2010 en de derde plaats op het WK 2014.

Het WK 2010 was persoonlijk het beste toernooi van Sneijder. Met vijf doelpunten werd hij gedeeld topscorer van het toernooi. In de kwartfinale tegen Brazilië boog hij met twee doepunten een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege.

Advocaat

De middenvelder van Galatasaray scoorde tot dusver dertig keer voor Nederland. Hij speelt tegen Luxemburg zijn twaalfde interland onder bondscoach Dick Advocaat. Ook Danny Blind liet Sneijder twaalf keer meespelen.

Bert van Marwijk is de bondscoach die Sneijder het vaakst inzette: 39 keer. Onder Marco van Basten speelde hij 37 interland en onder Louis van Gaal achttien. Ook onder Guus Hiddink (tien) en Fred Grim (drie) kwam Sneijder in actie bij Oranje.

Het duel tussen Oranje en Luxemburg is om 20.45 uur begonnen in De Kuip en staat en staat onder leiding van de Poolse arbiter Bartosz Frankowski.