Rutte en Klaver thuis bij informateur Tjeenk Willink

Toen Klaver wegging bij Tjeenk Willink in de middag wilde hij niets over de inhoud van het gesprek kwijt. Het ging over de "ontstane situatie", zei hij.

Rutte, Klaver en Tjeenk Willink praten naar alle waarschijnlijkheid verder over een mogelijke herstart van de formatie met het CDA en D66. Een eerdere poging om een kabinet te vormen met het 'motorblok' (VVD, CDA en D66) liep stuk op het thema migratie.

Toentertijd schatten Sybrand Buma (CDA), Rutte en Klaver de kans op nieuwe onderhandelingen nog zeer klein in. Klaver zei na het klappen van de gesprekken nog dat er een punt achter deze formatiepoging stond, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Veel meer opties om tot een coalitie te komen die kan rusten op een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer zijn er niet, omdat verschillende partijen elk hun eigen blokkades hebben opgeworpen.

ChristenUnie

Wat de VVD en CDA betreft behoort een optie met het motorblok aangevuld met de ChristenUnie ook tot de mogelijkheden, maar D66 en ChristenUnie hebben geconcludeerd dat de inhoudelijke verschillen te groot zijn.

Gert-Jan Segers (CU) staat weliswaar open voor onderhandelingen met D66, maar dan moet de houding van Pechtold wel veranderen. "Wij moeten niet ongewenst zijn, dan zijn wij bereid om met iedereen te praten", zei hij dinsdag.

Dat ziet Pechtold niet gebeuren. De D66-leider heeft er nooit een geheim van gemaakt het liefst te regeren met GroenLinks. Dat betekent dat de partij van Klaver opnieuw in beeld is. Een herstart van de formatie kan echter alleen vruchtbaar zijn als van tevoren duidelijk is dat er niet opnieuw over hetzelfde thema gestruikeld zal worden, zeggen betrokkenen.

Oplossing

Op het thema migratie zal er daarom voor aanvang van nieuwe formatie-onderhandelingen duidelijkheid moeten komen of er zicht is op een oplossing.

Of Tjeenk Willink woensdag ook met Buma en Pechtold verder praat is niet bekend. Er staan geen officiële gesprekken gepland. Naar verwachting gaan de gesprekken op het Binnenhof donderdag weer verder.