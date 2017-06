Politie in Melbourne onderzoekt 'terreurdaad'

Volgens buitenlandse media besloten de autoriteiten tot dat onderzoek na een bericht op de website Amaq, waarin Islamitische Staat meldt dat een lid van de terreurorganisatie verantwoordelijk was.

Op maandag lokale tijd vond een gijzeling plaats in de stad Melbourne: een man hield een vrouw vast in een appartementencomplex, in de wijk Brighton. Agenten arriveerden bij dat gebouw nadat er eerder een explosie was gehoord. De gijzeling duurde een uur.

Nadat schoten waren gelost, werd de gijzelnemer uiteindelijk doodgeschoten. Drie agenten raakten gewond. Na het incident werd het lichaam van een tweede man gevonden in het flatgebouw; vermoedelijk werd hij door de gijzelnemer gedood.

Telefoon

Tegen televisiezender Seven liet een commissaris een dag later weten: "We behandelen dit incident als een terroristische daad. We denken dat deze persoon zijn daden uitvoer met die intentie." Hij voegde er wel aan toe dat het voor de politie nog niet duidlijk is of de actie gepland was.

Tijdens de gijzeling werd hetzelfde televiestation gebeld door een man die wist te vertellen dat er een link was met IS. Volgens de BBC zou de beller de gijzelnemer zelf zijn geweest. De politie van Melbourne neemt het telefoontje in ieder geval mee in het onderzoek.

Volgens de verklaring die IS dinsdag publiceert, is Australië een doelwit omdat het land deelneemt in de internationale coalitie die in Irak en Syrië luchtaanvallen op de organistie uitvoert.