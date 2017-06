Britse politie verricht twaalf arrestaties na aanslag Londen

In Londen kwamen zaterdagavond zeven mensen om en raakten tientallen anderen gewond.

De daders reden zaterdagavond rond 22.00 uur (lokale tijd) met een bestelauto in op passanten op de London Bridge. Vanaf de brug reden de aanslagplegers daarna door naar het nabijgelegen Borough Market, waar ze uitstapten. In restaurants en cafés staken zij vervolgens meerdere gasten neer.

De drie daders werden minuten later door de politie doodgeschoten, waarmee het dodental op tien komt.

Over de identiteit van de aanslagplegers is nog niets bekendgemaakt, maar de Londense politie deed zondagochtend invallen in een aantal huizen in de wijk Barking in Oost-Londen. SkyNews meldt dat een van de aanslagplegers in een van die woningen verbleef.

Volgens de politie worden er nog steeds huiszoekingen verricht.

Kopieergedrag

De Britse premier Theresa May zei zondag dat er geen verband is tussen de terroristische aanslagen die het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen drie maanden hebben getroffen.

Vorige week maandag kwamen bij een zelfmoordaanslag tijdens een concert van Ariana Grande 22 mensen om het leven. Bij een aanslag in Londen met een busje vielen eind maart drie slachtoffers.

May stelt dat er sprake is van kopieergedrag. ''Terrorisme inspireert terroristen. De terreurdaden hebben weliswaar geen directe link, maar hebben wel met elkaar gemeen dat ze gepleegd zijn vanuit een kwaadaardige ideologie van moslimextremisme, die haat predikt en verdeeldheid zaait."

De Britse premier vindt dat er in het Verenigd Koninkrijk te veel tolerantie is voor radicaal-islamitisch gedachtegoed. "Dat moet veranderen", aldus May.

Dreigingsniveau

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof liet zondag weten dat hij de situatie in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland nauwlettend volgt. Er is overleg geweest met politie, inlichtingendiensten, Openbaar Ministerie, gemeenten en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken.

''We zijn de dreiging en maatregelen nogmaals langsgelopen. Nederland treft alle maatregelen passend bij dit hoge dreigingsniveau. We bekijken continu of de veiligheidsmaatregelen nog toereikend zijn", aldus Schoof.

"Er zijn al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. En er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen voor een terroristische aanslag in Nederland. Daarom is er nog geen reden om het huidige hoge dreigingsniveau te verhogen."

Veerkracht en compassie

''De lafaards die deze aanvallen pleegden zullen onze veerkracht, compassie of onze democratieën niet ondermijnen", stelde Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zondag in een verklaring. Hij heeft de Britse premier Theresa May een brief met dezelfde boodschap gestuurd.

Juncker volgde de ontwikkelingen zaterdagavond ''met ontzetting”, schrijft hij. ''Ik weet dat de inwoners van Londen desondanks zullen doorgaan, net als de inwoners van Manchester ons nog zo kort geleden hebben getoond.”

Ook het Nederlandse koningspaar heeft zich zondag aangesloten bij de wereldleiders die de aanslag in Londen veroordelen. Op Twitter melden koning Willem-Alexander en koningin Máxima: ''Opnieuw is GB getroffen door een terreurdaad. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers in Londen en bij de mensen die gewond raakten. Met hen en met hun families voelen wij ons verbonden op deze droevige dag.''