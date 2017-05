Anonieme spermadonor gevonden via DNA-databank

Dat schrijven het AD en de Volkskrant dinsdag. Emi Stikkelman (32) vond via een databank in de Verenigde Staten en stamboomonderzoek haar donorvader. Stikkelman wil nu via de stichting Donor Detectives NL/BE andere donorkinderen in Nederland en België helpen om hun biologische vader op te sporen.

"Donoren kunnen zichzelf beter melden, want vroeg of laat vinden we ze wel", stelt Stikkelman die initiatiefnemer is van de stichting.

Anoniem sperma doneren was in Nederland toegestaan tot 2004. Tot die tijd zijn volgens schattingen 40.000 kinderen uit anoniem donorschap geboren.

Anonimiteit

Doordat miljoenen mensen zich wereldwijd in databases hebben geregistreerd, dreigen zaaddonoren hun beloofde anonimiteit te verliezen. "Anonimiteit is in deze tijden niets meer waard", zegt familieonderzoeker Els Leijs, die onder anderen adoptiekinderen en donorkinderen helpt hun biologische ouders op te sporen.

Donorkinderen krijgen in hun zoektocht geen informatie van klinieken en de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) waar alle donoren en donorkinderen staan geregistreerd. "Het is frustrerend dat geen rekening wordt gehouden met de wensen en rechten van het kind", aldus Stikkelman die een run op DNA-zelftesten ziet.

Afgelopen maand hebben volgens de stichting ruim zeventig donorkinderen wangslijm opgestuurd naar databanken. "Een selecte groep zet alles op alles om hun donorvader te vinden."